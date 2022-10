La princesa Leonor presume sin tapujos de retoque estético en los Premios Princesa de Asturias

Por su papel público, la princesa Leonor siempre ha sido una chica muy discreta, tanto en sus formas como en las pocas veces que se ha expresado públicamente, y sin duda cualquier detalle sobre su vida, especialmente la privada, llama mucho la atención. Hace unos meses supimos, por ejemplo, que tanto la reina Letizia como sus dos hijas habían estado casi 'de incógnito' en el concierto de Harry Styles en el WiZink Center de Madrid, y ahora, en la gala de entrega de los premios Princesa de Asturias, hemos podido notar una decisión sobre su imagen que habría tomado Leonor cuando está a punto de cumplir 17 años: se ha puesto ortodoncia, y te la mostramos al detalle dándole al 'play' al vídeo superior.



Para muchas personas, este retoque estético es motivo de vergüenza por tener que mostrar su boca llena de hierro, pero para Leonor, que es muy risueña, no es ningún problema. De hecho, durante el concierto de apertura de los Premios Princesa de Asturias, donde posó con un bonito traje fucsia con zapatos a juego y top negro -un look firmado por Laura Bernal-, la princesa heredera no tuvo reparo en sonreír ampliamente, dejando a la vista los brackets. Por la importancia del acto en su agenda, Leonor puso en pausa sus clases en el instituto en Gales en el que está terminando de cursar el bachillerato y viajó a España para hacer entrega de los galardones a los afortunados.

Leonor, sin embargo, no es la primera en la familia en ponerse ortodoncia: el pasado verano, la infanta Sofía ya mostró al mundo su aparato tras casi dos años acudiendo a actos públicos pudiendo ocultarlo con mascarilla, pero que en su caso, a diferencia del caso de Leonor, sí cubre su dentadura entera, aunque se ha intentado que sea más sutil con brackets transparentes de zafiro. También los dejó claramente a la vista durante el inicio de los actos de los Premios Princesa de Asturias, donde apostó por el satén y el 'glitter' en su look.