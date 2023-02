La reina Letizia es también una gran abogada del estilo y el buen gusto, y lo ha vuelto a demostrar en su última aparición con su look. Preocupada por no derrochar, la esposa de Felipe VI ha sacado de su fondo de armario algunas prendas que ya había lucido y les ha dado un 'twist', recombinándolas para crear un nuevo look cargado de elegancia para presidir el acto 'All Against Cancer' en Madrid, en el marco del Día Mundial contra el Cáncer, que se celebrará oficialmente el próximo 4 de febrero.



Para esta ocasión, la reina ha escogido un look que no cuadraba demasiado para las bajas temperaturas de Madrid, y sin embargo lo ha defendido con soltura. Poco amiga de las medias, doña Letizia ha escogido una falda blanca de Adolfo Domínguez que ya lució en otras ocasiones, como en un acto en IFEMA en 2021, mientras que su jersey negro de manga larga estaba firmado por Hugo Boss, una de sus firmas favoritas para el día a día. Precisamente este jersey, que lució exactamente hace 4 años para un acto similar contra el cáncer, se convirtió en polémico porque se transparentaba un poco, pero esta vez no ha cometido el mismo error.

Gtres

Para rematar el look, Letizia ha escogido un cinturón ancho de color negro y unos zapatos a juego de tipo salón con tacón cubano, un tacón que no suele lucir con frecuencia, pero que sin embargo le aporta más comodidad y estabilidad, especialmente desde que le fue diagnosticada una metatarsalgia que le ha hecho relegar los tacones para ocasiones muy concretas, pues el tacón alto le provoca muchas molestias. Por esto, cada vez es más común, fuera de su agenda oficial de trabajo, verla con zapatillas, bailarinas, sandalias bajas en verano o botas planas.

Gtres

En el acto, la mujer del rey Felipe ha coincidido con algunas personalidades, como la Ministra de Sanidad Carolina Darias, el presidente de la AECC Ramón Reyes o la ex presidenta del Congreso de los Diputados Ana Pastor.

Gtres