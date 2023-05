Tras llevarse los halagos de la crítica por su acertado look en la coronación de Carlos III, la reina Letizia ha hecho las maletas y ha puesto rumbo a Zagreb (Croacia) para participar en el Congreso sobre Prevención de la Obesidad Infantil, organizado por la Organización Mundial para la Salud y por la oficina de la esposa del presidente de Croacia, Sanja Music. Fiel defensora de que la alimentación saludable -dicen que supervisa personalemente los menús de toda la familia-, a Letizia le hace especial ilusión asistir a este congreso pero que le aleja de su marido, Felipe VI, sólo por unos días.

El pasado noviembre, los Reyes hicieron una visita de Estado a Croacia y fue entonces cuando Sanja Music invitó a Letizia, como embajadora especial de la Nutrición de la FAO, a participar en este foro para concienciar sobre el problema del sobrepeso en los niños y los riesgos que entraña para su salud.

Los Reyes con el presidente de Croacia y su mujer, en noviembre de 2022. Twitter

La agenda de Letizia en Zagreb comienza este 9 de mayo. La Reina viaja la capital de Croacia para asistir al congreso sobre Prevención de la Obesidad Infantil, co-organizado por la Oficina Regional Europea de la OMS, y por la profesora Sanja Musić Milanović, esposa del Presidente de la República de Croacia, destacada experta en obesidad infantil, en el marco del Summit of the Spouses of European Leaders. Por la noche, Letizia asistirá a una cena de bienvenida ofrecida por el presidente de la República de Croacia, Sr. Zoran Milanovic y la Primera Dama, Sra. Sanja Music, en el Palacio presidencial de la República de Croacia, en Zagreb.

El miércoles, día 10, Letizia intervendrá en la sesión inaugural del Congreso sobre Prevención de la Obesidad Infantil, junto con la Primera Dama de la República de Croacia, el director regional para Europa de la Organización Mundial de la Salud, el ministro de Salud, Vili Beros; y el alcalde la ciudad de Zagreb. Posteriormente, la Reina mantendrá un encuentro con el director regional para Europa de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Sr. Hans Henri P. Kluge.