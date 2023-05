La prensa internacional se rendía al look de la reina Letizia en la coronación de Carlos III. Y es que no es para menos, ya que nuestra reina tiene muchísimo estilo. El look en sí causó sensación tanto en España como en el resto del mundo pero lo que más llamó la atención fue su original tocado. 'El programa de Ana Rosa' hablaba este lunes 8 de mayo con Isabel Barroso, la diseñadora, y contaba muchos detalles de este diseño tan atrevido que muchas querrán copiar para sus próximos eventos.

"Yo estaba feliz, emocionada y contentísima. Ha sido un placer", contaba la diseñadora al ver que su diseño era apreciado por tantas personas. La coronación de los reyes Carlos III y Camila ha sido el gran evento histórico del fin de semana y son muchos los detalles que ha dejado este gran día, como por ejemplo el gusto exquisito de la mujer del rey Felipe VI. El tocado de la reina, aunque parece sencillo a la vista, requiere su tiempo: "Se hace por fases. Entonces, suele llevar tres semanas de trabajo". "¿La elección de este sombrero concreto, se le ocurrió a Doña Letizia, la orientasteis vosotros, la estilista... imagino que a juego con el traje que iba a llevar?", preguntaba Ana Rosa y la diseñadora explicaba cómo había sido la elección: "El punto inicial es el estilo de años 50 que marcó con el traje, y a partir de ahí fue un trabajo en equipo para ir con esa línea de los años 50 y además, queríamos que fuera vistoso y grande, para una coronación no podía ser pequeño".

"La idea era hacerlo de un color almendra y darle ese toque rosa con un tul del mismo color, vintage, que tengo guardados y son una joya. El destino me dijo que guardara ese tul porque tenía su por qué", contaba orgullosa. El tocado ha sido un éxito y son muchas las felicitaciones que está recibiendo por su trabajo: "yo no pensé que se notaría la diferencia entre este sombrero y los demás".