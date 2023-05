Letizia y Victoria Beckham tienen más en común de lo que podríamos imaginar. Han pasado más de 72 horas desde la coronación de Carlos III de Inglaterra, pero la ceremonia y todo lo que la rodea siguen dando que hablar. En esta ocasión no hablamos de la 'desaparación' de Harry de Inglaterra de la coronación de su padre, ni del tropezón de Katy Perry a su llegada a la Abadía de Westminster, sino del look de la reina Letizia. Sí, la prensa internacional ha alabado el acertado diseño rosa de Carolina Herrera que escogió la mujer de Felipe VI y el original tocado con el que completó su look el pasado 6 de mayo.

También se llevó los aplausos de la crítica con el look que llevó a la recepción previa a la coraonación en el Palacio de Buckingham, con guiño incluido a la moda británica. Letizia escogió un diseño de Victoria Beckham. Un vestido verde de largo midi, ligeramente más largo por detrás, y manga corta abiertas con hombreras. El diseño tiene un fruncido en la parte central, lo que crea un efecto visual de vientre plano que consigue estilizar la figura.

La mujer de David Beckham estaba feliz de que la reina luciese su diseño. "¡Es un gran honor vestir a La Reina de España siempre tan elegante en uno de mis vestidos! ¡Está espectacular! Besos", escribió en sus redes. Pero lo que no dijo entonces fue que ella ya había llevado ese modelo, en octubre de 2022, en un viaje a Nueva York junto a su marido.

Eso sí un mismo vestido, pero dos formas muy diferentes de llevarlo. Mientras que Letizia optó por salones azules de piel vuelta con clutch a juego, la ex 'Spice Gilr' se decantó por botas de licra negras y clutch del mismo color con cadena dorada. Otro complemento que incorporó la diseñadora a su look, a pesar de ser de noche, fueron unas gafas de sol XXL.

