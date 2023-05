Este sábado 20 de mayo de 2023 la princesa Leonor ha vivido uno de los días más especiales de su vida. La futura hereda al trono ha finalizado sus estudios de Bachillerato Internacional , que ha cursado en el UWC Atlantic College, centro universitario que el próximo año recibirá a su hermana pequeña, la infanta Sofía y donde ella ha vivido dos años de experiencias inolvidables que quedarán guardadas para siempre en su memoria.

Durante el acto de graduación de su curso al que han asistido los Reyes de España y su hermana se han vivido momentos de auténtica emoción. Uno de ellos ha sido cuando nuestra futura Reina ha subido a recoger su diploma en su ceremonia de graduación organizado por su colegio.

Un momento muy especial en el que su tutora le ha dedicado unas palabras cargadas de cariño hacia la princesa Leonor y que hemos podido revivir gracias a un vídeo que ha compartido Casa Real.

"Tu amor por las conversaciones profundas no tiene limites. Tu decidida pasión por aprender, comprender a los demás y explorar diversas perspectivas verdaderamente ha enriquecido tu experiencia en UWC Atlantic College. Echaremos de menos tu sentido del humor", han sido las palabras que su tutora le ha dedicado y en el que hemos podido conocer un poquito más a la hija mayor de los Reyes Felipe y Letizia.

Hemos podido descubrir que la princesa Leonor es una gran joven muy parlanchina, con gran curiosidad y que tiene un gran sentido del humor. Características que ha destacado su tutora y que seguro que han podido apreciar sus compañeros de pupitre durante estos dos intensos años.

