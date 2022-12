La infanta Elena no aparece en la felicitación navideña, pero sí sus hijos en una imagen veraniega: Victoria Federica, que tenía nueve años, sonríe junto a su hermano, Froilán, de entonces tenía once. Como ocurre desde el "cese de la convivencia" de los duques de Lugo, Marichalar no aparece en el "christmas", ni siquiera su firma.