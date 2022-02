Kate Middleton no deja nunca de sorprendernos. La mujer del príncipe Guillermo ya consiguió dejar a todos sin palabras al mostrar sus dotes al piano durante un especial navideño. Ahora, han confirmado que la duquesa de Cambridge ha decidido dar el salto a la televisión por una buena causa. Según han desvelado, estará presente en una edición especial del programa de la BBC llamado 'CBeebies Bedtime Stories', donde podremos verla ejercer el papel de 'cuentacuentos'.

'CBeebies Bedtime Stories' es un popular espacio infantil de la televisión británica donde cada semana un rostro conocido aparece contando un cuento. Una gran iniciativa en la que ya han participado algunos famosos como Reese Witherspoon, Ed Sheeran o Ryan Reynolds. Ahora, con motivo de la Semana de la Salud Mental Infantil, Kate Middleton ha decidido unirse a la lista de 'celebrities' que han participado en este programa.

This content is imported from Instagram. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

El día 13 de febrero será el momento en el que podamos ver a la duquesa leyendo ante sus propios hijos y ante las cámaras un cuento infantil. La lectura escogida para este evento tan especial ha sido la de 'El búho que le daba miedo la oscuridad', de Jill Tomlinson. De momento, desde la cadena ya han anunciado su participación compartiendo una instantánea en la que se puede ver a la mujer del príncipe Guillermo sentada en el suelo con unos vaqueros y un jersey con estampados.

Lo cierto es que si por algo se caracteriza Kate Middleton es por estar comprometida con numerosas causas solidarias. La duquesa de Cambridge ha conseguido conquistar a todos con su naturalidad y es que en sus apariciones públicas no duda en mostrarse tal y como es, ya sea cocinando o jugando al rugby con chándal y joyas.

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io