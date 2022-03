Victoria de Suecia acaparó todas las miradas durante la gala del centenario de la Unión Nacional de Estudiantes Suecos (SFS). Un acto muy especial donde conmovió a todos los presentes con sus palabras sobre la guerra de Ucrania al reconocer que se sentía "desgarrada" por estar realizando esa celebración mientras "millones de ucranianos están huyendo para salvar sus vidas". Sin duda, unas palabras muy sensibles con las que mostró su pesar por todo lo que está sucediendo.

Un acto muy importante donde, además, acabó conquistando a todos no solo con sus palabras, también con su 'look'. La heredera al trono de Suecia optó por un top negro con escote asimétrico que dejaba al descubierto uno de sus hombros y que combinó con una llamativa falda rosa fucsia, la verdadera protagonista de su estilismo.

Se trata de una falda larga con volumen, de talle alto. Una prenda que pertenece a la colección Innovation Circular Design Story de la firma sueca 'H&M'. Estas prendas están pensadas para ser usadas, compartidas, reparadas y recicladas. Por ejemplo, la falda que lleva que la heredera al trono sueco pertenece a uno de los vestidos de la colección, que se pueden separar y convertir en un top y una falda. Lejos se ser una prenda 'low-cost' la falda que lleva Victoria de Suecia, que ha customizado cerrando la gran abertura lateral que lleva la prenda original, costaba 249 € y a pesar de su precio, ya está agotada en la web de la firma.

Como complementos, la hija de Carlos Gustavo y Silvia de Suecia, ha optatdo por unos llamativos pendientes de la firma Shourouk, en tonos naranjas y malvas.

Victoria de Suecia no es la única royal que apuesta por la firma sueca para sus actos públicos. La reina Letizia también ha recurrido a esta firma 'low cost' sueca, en varias ocasiones.

