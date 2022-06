Luis Mestre, el hermano menor de María Teresa de Luxemburgo, falleció el 1 de junio de 2022, a los 64 años en Ginebra (Suiza). La Casa Gran Ducal ha dado a conocer la noticia con un comunicado oficial. "Anuncio del fallecimiento de Monsieur Luis Laureano Mestre, hermano menor de Su Alteza Real la gran duquesa. Con gran tristeza, Sus Altezas Reales el gran duque y la gran duquesa comunican el fallecimiento de D. Luis Laureano Mestre, hermano menor de Su Alteza Real la gran duquesa, en Ginebra, a la edad de 64 años", anuncia el escueto comunicado en el que no se dan más detalles de su fallecimiento. El post de ha llenado de comentarios de condolencias: "Descanse en paz", "Mi más sentido pésame" o "Lo siento por su pérdida".



Sus Altezas Reales el Gran Duque y la Gran Duquesa, acompañados de su familia, asistirán en Ginebra al funeral de D. Luis Laureano Mestre. Además, la bandera del Palacio Gran Ducal y la del Château de Berg ondearán a media asta y habrá un libro de condolencias para el público en el Gran Palacio Ducal.

La mujer de Enrique de Luxemburgo y su hermano pequeño estaban muy unidos. En 2020, la Gran Duquesa canceló su agenda para estar junto a su hermano, que había sido ingresado de urgencia en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI).



Luis Mestre era el menor de los cuatro hijos de José Antonio Mestre y María Teresa Batista-Falla. José Antonio, el mayor, falleció a los 62 años en 2015 en Miami; María Teresa de Luxemburgo, de 66 años; y Catalina, que fue dama de honor en la boda de los Duques.



