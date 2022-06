Andrés de Inglaterra se pierde el Jubileo de Platino de su madre, la reina Isabel II, por motivos de salud. El palacio de Buckingham ha confirmado que el príncipe, uno de los miembros de la familia real británica más polémicos, ha dado positivo en coronavirus por lo que no asistirá a ninguno de los actos para celebrar los 70 años de reinado de la monarca británica. 101 famosos y famosas que han dado positivo en coronavirus.

No estaba previsto que Andrés de Inglaterra estuviera en el balcón del palacio de Buckhingham durante el desfile de 'Trooping The Colour' porque solo aparecieron los miembros activos de la familia real británica como Kate Middleton y estaban excluidos a Meghan Markle y el príncipe Harry, que estuvieron en el interior de palacio, y al duque de York. Si estaba previsto que Andrés de Inglaterra estuviera en el servicio de Acción de Gracias que se celebra este 3 de junio en la catedral de San Pablo pero su positivo en coronavirus se lo impedirá.

Gtres

El príncipe Andrés no será el único ausente en la misa de Acción de Gracias ya que la propia reina Isabel II tampoco estará en el servicio religioso tras sufrir cierto malestar. "La Reina ha disfrutado mucho del desfile de cumpleaños y del Flypast de hoy, pero ha experimentado algunas molestias", anunciaba el comunicado de la casa real que confirmaba que no estaría en la catedral de San Pablo con el resto de su familia. Andrés de Inglaterra se encuentra apartado de los actos oficiales de la familia real británica después de los últimos escándalos que ha protagonizado. El pasado febrero llegó a un acuerdo con Virginia Giuffre, la mujer que le acusaba de un presunto abuso sexual.

Diezminutos.es En Diez Minutos te informamos sobre las últimas noticias del corazón y de la monarquía y sobre tus realities, series, telenovelas y programas de televisión favoritos.

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io