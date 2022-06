La esposa de Carlos de Inglaterra es uno de los miembros de la familia real británica más desconocido pero, para celebrar sus 75 años que cumple este 17 de julio, se ha sincerado con la edición británica de la revista 'Vogue' y allí ha repasado los momentos más importantes de su vida. La duquesa de Cornualles lleva ya 17 años casada con el heredero al trono británico y su historia de amor , que comenzó cuando eran adolescentes, no ha sido fácil. Comparada con lady Di, se ha ido ganando un hueco en el corazón de los británicos pero reconoce que no ha sido fácil. "No es fácil. Fui examinada durante tanto tiempo que solo tienes que encontrar una manera de vivir con eso. A nadie le gusta que le miren todo el tiempo y le critiquen... Pero creo que, al final, me sobrepongo a ello y sigo adelante. Tienes que seguir con tu vida", asegura.

Camila de Cornualles también se ha ganado el respeto de la reina Isabel de Inglaterra y, el pasado febrero, la soberana envió una carta a todas las naciones de la Commonwealth agradeciendo el apoyo recibido y esperando que éste continúe cuando su hijo Carlos sea rey y Camila, reina consorte. "Y, cuando, en la plenitud de los tiempos, mi hijo Carlos se convierta en rey, sé que le daréis a él y a su esposa Camila el mismo apoyo que me has dado a mí... Es mi sincero deseo que, cuando llegue ese momento, Camila sea conocida como reina consorte mientras continúa con su leal servicio". Isabel de Inglaterra: repasamos sus 96 años en imágenes.

Camila reconoce que no es fácil sacar tiempo para compartir con su marido debido a sus múltiples compromisos, como el reciente Jubileo de Isabel II, pero siempre lo intentan. "Muchas veces es como los barcos que pasan por la noche, pero siempre nos sentamos juntos y tomamos una taza de té y hablamos del día. Tenemos un momento. Es muy bonito ponerse al día cuando tenemos un poco tiempo. Cuando nos vamos de viaje, lo mejor es que nos sentamos a leer nuestros libros en diferentes rincones de la misma habitación. Es muy relajante porque saber que no tienes que conversar. Simplemente te sientas y estamos juntos", cuenta.

La duquesa de Cornualles revela que, en su tiempo libre, le gusta leer, hacer labores de jardinería y pasear pero reconoce que está muy enganchada al Wordle, un popular juego online en el que hay que adivinar una palabra en el menos número de intentos posibles. Camila comparte su 'adicción' a este juego con su nieta y se 'pican' entre ellas. "Me ha enviado un mensaje en el que me ha dicho que lo ha completado en tres movimientos. Le he dicho: ‘Lo siento, yo lo he hecho en dos’", revela divertida. Príncipe Guillermo: repasamos su vida en imágenes.

La esposa de Carlos de Inglaterra reconoce que le pesa el paso del tiempo pero que esta preparada para todo y que, cuando sea reina consorte, piensa seguir ayudando a las mujeres maltratadas y a los refugiados. "Mi madre falleció a los 72 años, así que he sobrevivido a mi madre, lo cual es bastante extraño. Simplemente aceptas que eres quien eres. No puedes hacer mucho más por ti misma. Te toca ser una persona de 75 años", asegura.

