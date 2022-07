Pippa Middleton está de enhorabuena, y es que su tercera hija ya está en este mundo. El nacimiento tuvo lugar hace un par de semanas, pero no ha sido hasta ahora cuando ha trascendido a la opinión pública, manteniendo así la habitual discreción que siempre ha tenido la cuñada del príncipe William. Su embarazo también lo llevó muy íntimo y la prensa se pudo enterar por unas fotografías tomadas durante el concierto Party at the Palace que se celebró con motivo del Jubileo de Platino de la Reina Isabel II, en el que lució una preciosa barriga premamá.

La tercera hija de la hermana de Kate Middleton nació en el Hospital St. Mary de Londres, al igual que sus primos, hijos de los duques de Cambridge: los príncipes George, Louis y Charlotte. Aún se desconoce el nombre de la pequeña pero sí que se sabe que, tanto Kate Middleton como su hermano, James William Middleton, están felices de tener una nueva sobrina a la que imaginamos que ya conocen.

Gtres

Pippa Middleton y James Matthews no pueden estar más encantados, ya que vivir el nacimiento de un hijo es algo mágico. De momento, los duques de Cambridge no se han pronunciado públicamente sobre el nacimiento de esta pequeña. Sí que lo hicieron con sus otros sobrinos, Archie y Lilibet, los hijos del príncipe Harry y Meghan Markle. "Estamos todos encantados con la feliz noticia de la llegada de la bebé Lili. Felicitaciones a Harry, Meghan y Archie", escribieron en su cuenta oficial de Instagram. Quizás con el tiempo veamos a los duques presumir de nueva miembro de la familia. ¡Enhorabuena!

Diezminutos.es En Diez Minutos te informamos sobre las últimas noticias del corazón y de la monarquía y sobre tus realities, series, telenovelas y programas de televisión favoritos.

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io