Rania de Jordania y Telma Ortiz han vivido un curioso encuentro en Nueva York. Con motivo de la Asamblea General de las Naciones Unidas que se ha celebrado estos días en la ciudad de los rascacielos, numerosas personalidades se han reunido allí para acudir a diferentes eventos. La propia reina Letizia, hermana de Telma, viajó a Nueva York tras el funeral de estado de la reina Isabel II para cumplir con sus compromisos y pudimos verla en una reunión con Unicef para tratar la importancia de la salud mental o su visita al Centro de Investigación contra el Cáncer de la Universidad de Columbia donde estuvo acompañada por Jill Baden.

La esposa de Abdalá de Jordania ha sido otras de las personalidades internacionales que ha pasado por Nueva York para participar en el '2022 Concordia Annual Summit' y el 20 de septiembre compartió charla con Mark Green, director del Centro Internacional The Woodrow Wilson.

Rania de Jordania llegó caminando hasta la tarima en la que iba a tener lugar la charla y fue Telma Ortiz la encargada de acompañarla hasta la misma. La hermana de la reina Letizia, con un traje pantalón en color azul con una camisa del mismo tono pero más claro, parecía formar parte de la organización porque lucía la acreditación del mismo. Durante su 'paseo' juntas, Rania y Telma, que llevaba unos papeles en la mano, charlaron amigablemente aunque no sabemos si se reconocieron ya que ambas acudieron, en 2004, a la boda de los entonces Príncipes de Asturias.

Este congreso busca reunir expertos que busquen soluciones para un futuro más equitativo y sostenible y en la charla de Rania y Mark Green analizaron la importancia de la cooperación internacional para conseguir un futuro más sostenible. No ha trascendido el papel de Telma Ortiz en este congreso pero la hermana de la reina Letizia, instalada en Madrid con su segunda hija y su pareja Robert Gavin Bonnar, lleva toda la vida trabajando para ONG's.

Curiosamente, la estancia de Telma Ortiz en Nueva York ha coincidido con su hermana, la reina Letizia, que ha tenido una intensa agenda en la ciudad de los rascacielos donde pudimos verla con un vestido rojo de Zara.