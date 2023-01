La princesa Eugenia de York ha elegido este martes 24 de enero para dar una gran noticia: ¡está embarazada de nuevo! A sus 32 años (cumplirá los 33 el próximo 23 de marzo), se trata de su segundo hijo, y ha sido a través de su cuenta personal de Instagram como ha decidido dar la noticia, aunque de momento no ha desvelado el sexo de la criatura. Eugenia, hija del príncipe Andrés y de Sarah Ferguson, está casada desde el 2018 con el empresario Jack Brooksbank, de 36 años, y con él ha formado una preciosa familia con su hijo August, que cumplirá 2 añitos en febrero. Precisamente August es quien aparece en la publicación de Eugenia, besando la incipiente tripa de su madre: "Estamos muy emocionados por compartir que habrá una nueva incorporación a nuestra familia este verano", ha escrito ella brevemente junto a la tierna imagen.



La noticia es un soplo de aire fresco en medio de las polémicas que acumula la Familia Real británica: la publicación de las ya infames memorias del príncipe Harry, los escándalos del príncipe Andrés -padre de Eugenia- y las salidas de tono que ha protagonizado el rey Carlos III antes incluso de su coronación les han supuesto un buen golpe a su reputación, aunque la noticia de este embarazo, sin duda, será como un bálsamo entre tanto vaivén mediático. Desde aquí le dejamos varias ideas para su nuevo bebé, como estos 812 nombres de niño bonitos y originales y 800 nombres de niña tan bonitos como poco comunes.

La princesa está en un momento de su vida en el que vive la maternidad intensamente, y en una de sus últimas apariciones públicas, en la que ya sabía que estaba embarazada pero lo ocultó con mucho cuidado, dejó claro que sus hijos se han convertido en una prioridad para ella: "Cada decisión que tomo, lo hago pensando en crear un futuro mejor para mi niño, el mundo en el que él vivirá está en mis manos", relataba durante su intervención en el Foro Económico Mundial de Davos. Precisamente la princesa tiene una gran conciencia social y medioambiental: creó la Fundación Blue Marine, para la preservación de los océanos, y también The Anti Slavery Collective, para luchar contra la esclavitud moderna.