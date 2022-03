Belén Esteban ha vuelto a 'Sálvame' tras tres semanas ausente. Un tiempo en el que mucho se ha hablado de los motivos que mantenían a la de Paracuellos alejada de la pequeña pantalla. ¿Está pensando dejar la televisión? ¿Se pasará a la competencia? Nada más lejos de la realidad. La colaboradora televisiva ha regresado contando el motivo y dispuesta a aclarar todo lo que se ha dicho de ella en este tiempo. Belén Esteban viajó a Abu Dabi para presentar sus productos, 'Sabores de la Esteban', y a su vuelta no se encontraba bien. Se hizo un test de coronavirus y dio positivo en Covid.



Belén ha explicado que ha estado dando positivo mucho tiempo porque su carga viral era muy alta y de ahí que haya tardado tantos días en volver a 'Sálvame'. La colaboradora televisiva ha reconocido que lo ha pasado "mal", sobre todo porque al ser diabética ha necesitado estar más controlada. Aunque también ha dicho que ha estado muy bien cuidada por su doctor de cabecera y por su marido, Miguel, que es personal sanitario.

Captura TV

Han pasado muchas cosas en el mundo del corazón desde que la de Paracuellos se contagió y de las que ella ha sido protagonista, de forma indirecta. Por eso, ha llegado dispuesta a poner los puntos sobre la íes y aclarar todo lo que se ha dicho de ella.

En primer lugar ha hablado sobre las primeras imágenes de María José Campanario embarazada. "Yo si me quisiera quedar embarazada lo hubiera hecho porque sino hubiera sido natural, hay otros métodos. Yo en su momento di la enhorabuena a Jesús, María José y toda la familia. Me puse contenta porque lo que viene va a ser el hermanito de la persona más importante de mi vida. Solo quiero que todo salga bien", ha dicho Belén, añadiendo que no sabe si será niño o niña y que si lo supuera "no lo diría".

Captura TV

Sobre la polémica de Anabel Pantoja, cuando dijo que se había sentido defraudada por algunos compañeros, la colaboradora no se dio por aludida. "Yo tengo una relación diaria con ella. No le he preguntado por quien lo dijo pero creo que más le ha podido doler que no le preguntasen por su padre que por su separación de Omar Sánchez", comentaba.

También ha aclarado que ella no ha tenido nada que ver en el despido de Paz Padilla de Mediaset, después del enfrentamiento que tuvo con ella en directo. Y si algo tiene claro que es que seguirá en 'Sálvame' hasta el final: "Empecé cuando empezó 'Sálvame' y voy a estar en este barco hasta que tenga que estar".

