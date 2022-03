Belén Esteban se enfrenta a una nueva aventura. La colaboradora de 'Sálvame' acaba de regresar al trabajo después de haber permanecido un tiempo ausente. Ahora, tras confirmar que ha tenido que estar de baja tras dar positivo por coronavirus, la empresaria ha sorprendido a todos anunciando que volverá a la casa de Guadalix de la Sierra para convivir con los concursantes de 'Secret Story' durante unos días, algo que ya hicieron otras famosas como Carmen Lomana, Nagore Robles o Isa Pantoja.

La colaboradora ha desvelado que está muy emocionada y feliz al saber que volverá a tener la oportunidad de convivir durante unos días en la casa de los secretos. Un lugar que a ella le trae muy buenos recuerdos, y es que ella ya estuvo como concursante en 'GH VIP', donde se alzó como la ganadora de la edición.

.@BelenEstebanM entra en la casa el próximo domingo y ¡ya viene con los deberes hechos! ¿Con quién creéis que tendrá la primera charla? #SecretGala7 pic.twitter.com/XInZ43qoni — La Casa de los Secretos (@SecretStory_es) March 3, 2022

Belén Esteban ha confesado que, además, ya tiene claro lo que piensa hacer cuando entre en la casa de los secretos, aunque de momento no ha querido dar muchos detalles. "No voy a dar nombres ahora pero sí que hay personas con las que quiero tener una conversación de lo que yo veo ahí realmente", ha desvelado hablando sobre los 'tonteos' que han surgido dentro de 'Secret Story'.

Además, dentro de la casa ya está esperándole algo que fue un emblema en su edición: su pijama. Durante los meses que tuvo que permanecer encerrada en 'GH VIP', a la colaboradora era habitual verle con un pijama animal print morado, ¿se lo pondrá ahora durante los días que permanezca con los concursantes?

Telecinco

"Voy a llevarme el pijama, lo llevo guardando todo este tiempo", ha reconocido dejando claro que para ella es algo muy especial que ha querido conservar desde entonces. De momento habrá que esperar hasta el domingo, donde entrará a la casa de los secretos y tendrá la oportunidad de conocer más en profundidad a los concursantes durante unos días.

