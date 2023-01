Makoke ha demostrado en más de una ocasión ser fan de los retoques estéticos. A la colaboradora de 'Fiesta' le encanta cuidar su físico, algo que consigue gracias a una buena alimentación, mucho ejercicio y algún que otro 'retoquit0' en su clínica estética de confianza. En esta ocasión, la madre de Anita Matamoros ha optado por someterse a un retoquito poco invasivo pero que le ha dado un nuevo aspecto a su cara, y no es otra cosa que uno de los tratamientos que está más de moda entre nuestros famosos: una rinomodelación con ácido hialurónico.

La colaboradora de televisión ha ido a una clínica para acabar con, como ella ha dicho, uno de sus grandes complejos, su "narizota", y la mejor solución para ella ha sido con inyecciones de ácido hialurónico, que no es para siempre, sino que el propio cuerpo reabsorbe y elimina, por lo que es un retoque reversible. Tal y como ha expresado en su cuenta de Instagram, está "encantada".

Makoke Instagram

La rinomodelación ha consistido en varias inyecciones en lugares específicos de la nariz: en la zona de la punta para hacerla más fina y también en parte inferior, para conseguir un aspecto más 'respingón'. De esta forma, no ha tenido que pasar por el engorroso y doloroso postoperatorio que supone una intervención quirúrjica por rinoplastia.

Los otros retoques de Makoke

Como decíamos al principio, Makoke es una gran fan de los retoques para mantenerse joven y bella. Uno de los últimos fue un tratamiento 'push up' en los glúteos para conseguir que estén más firmes. De hecho, no se cortó un pelo y quiso mostrar en 'Viva la vida' el antes y el después de este nuevo tratamiento que se ha realizado.



"Tenía el culo bien, hago mis sentadillas y demás, pero no lo tenía gordito porque soy de complexión flaca", le confesaba a la presentadora mientras mostraba el resultado de su nuevo retoque. La colaboradora quería dejar claro, eso sí, que ese tratamiento no era ni una operación ni un retoque. "Se tarda veinte minutos y te vas para casa. Es una cosa muy sutil".

Telecinco

Lo cierto es que, a sus 53 años, la ex de Kiko Matamoros luce estupenda. A Makoke le encanta cuidar su aspecto físico y no duda en mostrar orgullosa el resultado de cada nueva operación. Una afición que comparte con su ex, y es que Kiko Matamoros también se ha sometido a varios retoques estéticos para conseguir mejorar aquellos aspectos de su cuerpo con los que no estaba del todo a gusto.

Con este, ya son varios los retoques estéticos a los que se ha sometido Makoke. Otro de ellos fue un tratamiento llamado Ellanse, que sirve para 'recolocar' en su sitio el óvalo facial, una especie de lifting sin cirugía en 30 minutos que, además, potencia la creación de colágeno y dura nada menos que 2 años. También se aumentó el pecho en 2019.