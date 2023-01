Rocío Flores ha dejado completamente sorprendidos a sus seguidores al compartir uno de sus posados más atrevidos. La hija de Rocío Carrasco ha conseguido en los últimos meses armarse de mucho valor y confianza en sí misma, y todo ello ha dado lugar a uno de sus posados en Instagram más 'hot', en el que se ha quitado la ropa y ha protagonizado un 'topless' que ha dejado a muchos boquiabiertos, y que no ha dejado indiferente a sus 'followers', porque con él ha querido dar la bienvenida a un 2023 que espera que sea mucho mejor que los dos últimos años.

Con los pechos al aire tan sólo tapados con sus manos, Rocío ha lanzado un mensaje: "365 oportunidades de vivir, de crecer en todos los sentidos y ser feliz", ha comenzado escribiendo antes de desear lo mejor a todos y de dejar claro que espera al nuevo año con "ilusión": "Os deseo que tengáis un 2023 maravilloso, que tengáis mucha salud y cumpláis vuestros propósitos. El mío no ha empezado nada mal, he tenido la suerte de poder disfrutar de nuestros mayores, de poder abrazarlos y besarlos. Soy muy afortunada. Os quiero, familia. Vamos a por el 2023 con ilusión", ha escrito tras un año en el que ha tenido algún que otro disgusto con su novio y también ha vivido su distanciamiento con Olga Moreno después de que ésta confirmara su relación con Agustín Etienne, el representante de la familia, después de que el 2021 fuera el año de la separación por sorpresa de Antonio David Flores y Olga.

Este posado, aunque es de los pocos sin ropa con los que Rocío ha alegrado a sus seguidores, no ha sido el primero: poco antes de la Nochebuena de 2021, Rocío decidió posar también sin ropa mientras se daba un relajante baño, aunque en aquella ocasión, con las piernas recogidas para tapar su pecho, enseñó aún menos. Ha sido gracias a trabajar su autoestima, a comer bien, hacer algo de deporte y ayudarse de algunos retoques estéticos como Rocío ha aprendido a quererse y a gustarse físicamente.

La joven decidía así desconectar de todo lo ocurrido durante ese fatídico año dedicándose tiempo para sí misma, y nada mejor para hacerlo que darse un gran baño en casa. La colaboradora mostraba a través de sus redes sociales cómo llenaba su bañera echándole una bola para darle color al agua, espuma y olor al ambiente, creando una agradable sensación. Un vídeo que acompañaba con la frase "mi momento", dejando claro lo mucho que ella disfruta de estos instantes con una vida tan ajetreada como la suya.