Carlos Falcó murió el pasado 20 de marzo de 2020 a causa del coronavirus. Ahora, justo cuando están a punto de cumplirse dos años desde su fallecimiento, su viuda Esther Doña y su hija Tamara Falcó han conseguido llegar a un acuerdo sobre su herencia. De esta forma, la colaboradora y su hermano Manolo Falcó han conseguido recuperar el palacio El Rincón, a 50 kilómetros de Madrid y buque insignia de las propiedades de su padre, que lo había dejado en usufructo a Esther Doña.

Al parecer, según han desvelado desde 'Loc', Tamara Falcó y su hermano mayor han podido comprarle este lugar a Esther Doña y a sus hermanos pequeños: Duarte y Aldara Falcó de la Cierva. "Con Esther se ha llegado a un acuerdo y todos contentos. Esther se ha portado fenomenal", ha confesado la ganadora de 'MasterChef Celebrity al citado medio.

gtres

Además, según le ha reconocido a María Eugenia Yagüe en dicho medio, Tamara Falcó tenía claro que lo mejor es que este lugar tan emblemático de su familia se lo quedasen solo su hermano y ella."Es mucho mejor quedarnos dos propietarios, porque es un tema difícil de gestionar y Manolo y yo tenemos la misma visión de lo que se puede hacer. Le estoy súper agradecida a Manolo de que haya contado conmigo para esto".

Lo cierto es que el marqué de Griñón tuvo un total de cinco hijos fruto de tres mujeres diferentes, por lo que los trámites de su herencia no han sido nada sencillos. Ahora, con esta noticia se da por zanjado uno de los grandes temas pendientes que quedaban respecto a su herencia. Sin duda, una gran noticia para Tamara Falcó, actual marquesa de Griñón, que no puede estar más feliz de haber podido llegar a este acuerdo.

Gtres

El Rincón era un lugar muy especial para Carlos Falcó, ya que fue su residencia durante sus últimos años. Además, en este lugar fue donde contrajo matrimonio con Esther Doña. Durante un tiempo, Tamara se ocupó de la gestión de dicho palacio para organizar todo tipo de eventos, en especial, bodas, bautizos y comuniones. Un proyecto que ahora podría retomar después de haberlo recuperado.

