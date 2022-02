Omar Sánchez sortea una moto ¿es la que le regaló Anabel Pantoja? A pesar de estar muy afectado tras su separación de la sobrina de Isabel Pantoja, el surfista intenta continuar con su vida aunque parece que le cuesta ya que, a las 5.36 horas de la mañana del 1 de febrero, sorprendía compartiendo en sus redes sociales una canción de desamor. "Qué duro es a veces vivir pero es preferible sentir aunque nos duela la verdad siendo uno mismo en cualquier parte" se podía leer en sus Stories. Y es que, según María Patiño, Omar descubrió que la ruptura era definitiva después de las palabras de Anabel en 'Sálvame' en las que confirmaba el fin de su matrimonio.

Según ha explicado su amiga Alexia Rivas, además de desmentir que ella tuviera algo que ver en la separación del canario y Anabel, Omar confiaba en poder arreglar las cosas con su mujer. "Él hubiera seguido porque es un hombre que ha luchado y está enamorado", explicó la colaboradora. A pesar del disgusto, Omar continúa cumpliendo con sus compromisos profesionales y ha empezado febrero con una buena noticia para sus más de 186.000 seguidores de Instagram: sortea una moto. El que fuera concursante de 'Supervivientes 2021' posa sobre el vehículo de dos ruedas y explica a sus seguidores qué pueden hacer para conseguirla. Curiosamente, en los último Reyes, Anabel le regaló a Omar una moto que le hizo mucha ilusión y que recibió con muchas lágrimas. ¿Será la que sortea el canario?

Anabel puede estar tranquila porque la moto que sortea Omar no es la que ella le regaló pero si una parecida a la suya y que sortea en colaboración con una firma de este tipo de vehículos como deja claro el canario en el post que ha compartido en sus redes sociales. El canario está muy afectado por el fin de su matrimonio con Anabel pero debe cumplir con sus compromisos profesionales y, por eso, ha puesto en marcha el sorteo de la moto que seguramente le traerá malos recuerdos.

