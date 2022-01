No ha empezado bien el año para Omar Sánchez y Anabel Pantoja. La pareja se casaba el pasado 1 de octubre después de cambiar su fecha de boda hasta en 3 ocasiones debido a la pandemia, y la cosa no mejoraba con el volcán de La Palma activo por aquel entonces en el archipiélago canario (recordemos que ellos eligieron la isla de La Graciosa para darse en 'sí, quiero'). Parecían todo señales de que aquella boda no debía producirse, y aún así ellos apostaron por su amor... pero tan sólo 4 meses después de casarse, la cosa ha ido cuesta abajo y sin frenos, y la gente se ha hecho muchas preguntas, pero una más que el resto: ¿ha habido infidelidades?

Fue la propia Anabel la que lo negó, pero sabiendo la buena relación que unía (y une) a Alexia Rivas con el canario, los focos se volvieron hacia su persona este fin de semana, así que la periodista ha tenido que salir al paso en el programa en el que trabaja, 'Ya es mediodía', este lunes: "Es una mentira. Omar es mi amigo", ha dicho tajante para no dejar ningún resquicio por el que entre la duda sobre si se ha podido liar con él.

"Lo mío es muy sencillo y quiero poner un poco más de seriedad... Yo sabía lo de la ruptura desde hace meses, pero es mi amigo y me he callado, lo único que he hecho es estar ahí y apoyarle. Lo que no entiendo es que no se entienda que hay una amistad entre una mujer y un hombre", ha apuntado después, ara luego añadir: "Está mal. Omar está mal, ha luchado hasta el final", ha añadido Alexia, que tampoco ha querido dar más detalles sobre la ruptura ni mucho menos sobre los motivos, pero sí ha dejado claro que su amigo lo ha intentado todo por seguir con la relación: "Él hubiera seguido porque es un hombre que ha luchado y está enamorado".

Por otro lado, ha querido también dejar muy claro que su amistad no se va a ver resentida tras esta ruptura, sino todo lo contrario: vamos a seguir viéndoles compartir salidas, porque ella piensa estar ahí para todo lo que él necesite: "Si me ven con Omar o con cualquiera de sus amigos es porque es mi amigo y me van a seguir viendo", ha zanjado.

