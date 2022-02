Rocío Flores celebra una buena noticia en medio de la polémica. La colaboradora de 'El programa de Ana Rosa' ha reconocido que, los últimos meses, no han sido fáciles para ella. A la repercusión de 'Rocío, contar la verdad para seguir viva', la docuserie en la que su madre, Rocío Carrasco, rompió su silencio se unió la separación de su padre, Antonio David Flores, y Olga Moreno tras el triunfo de ésta en 'Supervivientes'. Repasamos cómo fue la historia de amor de Antonio David Flores y Olga Moreno.

Cuando parecía que las aguas volvían a su cauce, este 2022 arrancaba con la nueva relación entre Antonio David Flores y Marta Riesco de la que Rocío y Olga no eran conocedoras y su madre anunciaba su vuelta a la televisión. Ahora que 'Montealto. Regreso a la casa' ya se ha estrenado con cambio de look de Rocío Carrasco incluido y que la relación entre el ex guardia civil y la periodista de Telecinco pende de un hilo, Rocío Flores, que se recupera de su operación de pecho, ha querido compartir con sus más de 786.000 seguidores de Instagram una alegría: va a ser 'tita'. Todos los retoques estéticos de Rocío Flores.

@rotrece Instagram

Muy emocionada, Rocío Flores anuncia que una de sus mejores amigas va a ser mamá y ella se convertirá en 'tita'. "Feliz, voy a ser tita de un bebé precioso, ahora a darle mucho amor. Enhorabuena amiga. Te adoro" escribió junto a una tierna imagen en la que besa la barriguita de embarazada de su amiga. Una buena noticia que supone una alegría para la colaboradora de 'El programa de Ana Rosa' entre tanta polémica. ¿Se animará a seguir los pasos de su buena amiga?

