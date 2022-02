"Y si me he desenamorado, no soy la primera persona ni la última. Me he equivocado con Omar muchísimo. Sí, he sido autocrítica. Me he portado mal con Omar muchas veces, no me puedo quejar de él", eran algunas de las declaraciones que hacía Anabel Pantoja sobre la actual situación de su separación. Parece que las malas noticias siguen para Anabel y para su familia, ya que este 2 de febrero hemos podido conocer el veto de su primo Kiko Rivera en 'Secret Story'. No suficiente con esto, la sevillana ha vuelto a dar otro gran paso con respecto a su ruptura: Recoger sus cosas de la casa que comparte con Omar Sánchez.

Telecinco

'Sálvame' mostraba unas imágenes de algunas de las pertenencias de la sevillana siendo desplazadas a un camión de mudanzas. Ni ella ni el canario han estado dirigiendo esa mudanza, sino que ha sido un amigo de la pareja quien se ha encargado de sacar los objetos de Anabel fuera de la casa del matrimonio y supervisar que todo iba correctamente. Tras la mudanza, Omar Sánchez se dejaba ver entrando en la casa pero ha preferido optar por el silencio antes las preguntas del reportero del programa.

¿Y dónde está viviendo Anabel Pantoja ahora? El vehículo con todas las pertenencias de la colaboradora de 'Sálvame' ha puesto rumbo a Arguineguín, una localidad que se encuentra a tan solo 15 kilómetros de Pozo Izquierdo. Parece ser que Anabel Pantoja, de momento, va a hacer una nueva vida lejos de la península y siguiendo cerca del que fue el gran amor de su vida.

