Hace unos días, la cantante ofrecía una rueda de prensa tras el éxito de su 'Ay mamá', la canción con la que se presentó al Benidorm Fest y que fue una de las favoritas para representar a España en Eurovisión. Pero la victoria de Chanel dejó a Rigoberta y su teta gigante sin festival pero su canción se ha convertido en todo un himno feminista por su letra a favor de las mujeres y la maternidad.

Rigoberta Bandini se enteró por una amiga que su canción 'Ay mamá' sonaba en Mediaset. "Me escribió una amiga preguntándome por esto, y no lo sabía. Es muy fuerte, no paran de ponerla en Telecinco", explicó y se alegra de que su tema se asocie al testimonio de Rocío Carrasco. "Me parece guay que sea para esto. Si fuera para otra cosa a veces da más pereza. La voz de Rocío Carrasco representa muchas voces", dijo.

RTVE

"Empatizo con Rocío Carrasco, es una historia que es necesaria contar y es un orgullo que 'Ay, mamá' suene en su docuserie. Su historia me conmueve, estoy al cien por cien con ella, y que la canción forme parte de su historia me pone muy contenta", aclaró mostrando además admiración por Rocío Jurado. "Además, su madre para mí era la reina de España", añadió.

La utilización de su 'Ay mamá' como banda sonora de 'Montealto. Regreso a la casa' no es la única conexión entre Rigoberta Bandini y Rocío Carrasco. La cantante se ha unido al nuevo proyecto de Rocío Carrasco: el concierto 'Mujeres cantan a Rocío Jurado' que se celebrará el próximo 8 de marzo, Día de la Mujer, en el Wizink Center de Madrid.

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io