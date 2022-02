Helena Resano es de las periodistas que se implican. Por eso en cuanto le propusieron este proyecto dijo que sí. La informadora presenta el documental "Somos Únicxs: las caras del bullying", patrocinado por la Fundación ColaCao, que se presentó hace unos días en el Palacio de la Prensa, en Madrid. A la presentación del documental acudieron rostros del deporte tan conocidos como Carolina Marín.

Helena, ¿qué vamos a ver en 'Únicxs'?

Contamos historias de caras muy conocidas del deporte que además de confesarnos su propia experiencia frente al acoso, nos dan una herramienta valiosísima para todos aquellos que estén pasándolo mal, que la puedan utilizar para lograr seguridad, empatía y enfrentarse al problema.

Los datos asustan: uno de cada cuatro niños lo sufre.

Sí, y cada vez se produce antes: se da en niños desde nueve años…

"Hay que hablar con el niño y pedir ayuda. Primero en el cole y después acudir a asociaciones"

¿Cómo se detecta?

Es difícil porque uno de sus grandes enemigos es el silencio. Además, las víctimas tardan en contarlo, en encontrar la confianza para hablar con un adulto… No tienen las herramientas para gestionarlo y sienten que es por su culpa.

¿En qué hay que fijarse?

Un niño que cambia de hábitos, que vuelve triste, que duerme mal… Lo sufren los diferentes. El destacar por lo que sea, en determinada edad, te señala.

¿Cómo hay que actuar?

Hay que hablar con él y pedir ayuda. Primero en el cole y después acudir a asociaciones.

Cada vez hay más famosos que lo cuentan, ¿esto es bueno?

¡Claro! Que gente conocida lo cuente ayuda a dar el primer paso.

¿Tú lo has vivido?

No, pero en la edad adulta sí he visto casos y es increíble lo que se sufre.

Como madre, ¿has tenido miedo en algún momento?

Por supuesto. Como madre siempre estás alerta. Pero es importante hablar mucho con ellos.

"Acabo de terminar un máster de Alta Dirección de Empresas. Soy muy de retos"

¿Se puede prevenir?

Sí, el mensaje es positivo. Estos deportistas de primer nivel encontraron en el deporte la herramienta que necesitaron para salir de eso. Y el mensaje es positivo: se puede.

¿Lo contarías en otro libro?

(Risas) No creo, porque lo de mi primer libro fue peor que un parto, aunque te diré que soy muy loca en hacer cosas. Acabo de terminar un máster de Alta Dirección de Empresas. Han sido dos años horribles pero luego me sentí súper satisfecha. Soy muy de retos.

Te relajas tocando el piano.

Sí, es mi herramienta. Eso y el yoga. Siempre digo que es el mejor terapeuta. Y fíjate que ahora mis hijos me piden que toque mientras estudian porque les relaja.

Tienes hijos ya mayores…

Mi hija tiene 19 años y está en segundo de Biomedicina. Es algo que le chifla y nosotros estamos encantados. Y el niño sigue en el cole. Somos una familia muy normal. Es algo que mi marido y yo siempre hemos intentado proteger. Nos gusta mucho estar juntos, viajar y espero que siga siendo así.

