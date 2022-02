Este lunes 14 de febrero, Rosa Benito aclaraba en 'Ya es mediodía' todo lo que su sobrina Rocío Carrasco insinuó sobre ella. La ex de Amador Mohedado ha dado un discurso de lo más emotivo pidiéndole a su sobrina una cosa: Permanecer a su lado. Antes de suplicarle a Rocío que no se aleje aún más y que cuente con ella como su familia, Rosa se defendía sobre las últimas declaraciones de su sobrina en 'El precio del silencio'. Rocío Carrasco acusa a Rosa Benito de "ser una veleta", algo que ella no se lo considera para nada: "Siempre la he defendido".

A pesar de algunas palabras que no le gustaron a Rosa, la ex cuñado de Rocío Jurado ha querido proponerle un trato a su sobrina. "Yo sí te quiero en mi vida. Me gustaría tener una conversación contigo, hablar, decir lo que nos tengamos que decir (...) Me gustaría sentarme y que me contaras, yo si te quiero en mi vida. Yo la quiero y ella lo sabe", manifestaba Rosa Benito muy emocionada.

¿Llamará la colaboradora a su sobrina? Aunque Rosa está deseando tener esa conversación, en 'Ya es mediodía' aclaraba que no será ella la que levante el teléfono. "No hago esa llamada para que no piensen que lo hago por miedo. No le tengo miedo a nada, me da igual, no hay filtros. Lo vuelvo a decir, esto aquí y yo sí te necesito", sentenciaba.

La ex mujer de Amador Mohedano también daba su opinión sobre las duras palabras de su cuñado José Antonio. "Para mí fue un despropósito… Él se reafirma, pero no lo ha dicho ahora la primera vez. Este verano en ‘Socialité’ dijo lo mismo, él no ha cambiado su opinión"

