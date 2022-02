Joaquín Prat, tras escuchar debatir a Alessandro Lequio sobre las últimas polémicas de los familiares de Rocío Carrasco, ha terminado por llamarle la atención al colaborador. Esta mañana del 15 de febrero, el Club Social' de 'El programa de Ana Rosa' volvía a poner el foco en las reacciones de la última entrega de 'Montealto' y parece que el ex de Ana Obregón ha tenido unas palabras muy mal sonantes.

Beatriz Cortázar y Alessandro Lequio debatían sobre el apoyo que Rocío Flores en medio de todos los conflictos del clan Jurado Mohedano. "El de su familia no lo discuto, pero, ¿tú crees que ella gestiona bien el impacto mediático lo gestiona bien? No sé si lo va a aguantar mucho", apuntaba la periodista. "Yo he hablado de este tema con mis amistades, que no tienen nada que ver con la televisión, y desde luego que no condenan a la niña", le rebatía el italiano. El debate cada vez era más intenso y Lequio terminaba soltando una frase bastante desafortunada.

Telecinco

Beatriz Cortázar recalcaba que los comentarios que puede ver la joven de 25 años en sus redes sociales no son cosa menor. En este momento, el italiano estallaba: "Las redes, las redes... ¡Las redes me las paso por ahí! En las redes hay cuatro retrasados mentales que hablan, por favor. De verdad, que no saben ni escribir. ¿Esa es la gente a la que tú le haces caso? ¡Revisa tus ideas!".

Al presentador no le parecían muy correctas las declaraciones de Alessandro Lequio, por lo que no le ha temblado el pulso a la hora de corregirle y pedir que rectificase. "Me gustaría que rectificases lo de los 'cuatro retrasados mentales'". Sin más, el tertuliano se ha disculpado por ese arranque: "Ah, sí, por favor, sí. En el calor del debate se dicen palabras que no debéis tomar con literalidad. Pido disculpas".

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io