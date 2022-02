Este 17 de febrero del 2022 se cumplen 27 años del 'sí quiero' de Rocío Jurado y José Ortega Cano. Gloria Camila Ortega Mohedano volvía a 'Ya son las 8', horas después de que su sobrina tirase la toalla con respecto recuperar la relación con su madre. A la joven se le caía el alma al suelo al ver a Rocío Flores tan derrotada: "En su momento le dije que mirase por ella y por su salud mental. Porque la veo bastante inestable emocional y mentalmente, contaba. Después la joven se centraba en la relación que tuvieron sus padres, ya que son muchos los que dudan de que ese amor fuera verdadero.

Ese matrimonio está en boca de todos después de las contundentes declaraciones de Rocío Carrasco y que en Montealto salieran a la luz los documentos de los gastos del enlace de 'la más grande' con el torero. Gloria Camila, sin dudar, volvía a defender el amor que se tuvieron sus padre pero también confesando que, como cualquier pareja, sufrieron de "altibajos".



This content is imported from {embed-name}. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

Telecinco

"Siempre defenderé el amor por encima de todas las cosas, el amor es importante en la familia, en la pareja, con los amigos... En estas imágenes veo mucho amor y admiración", decía Gloria viendo imágenes de la boda de sus padres. "Evidentemente, una relación conlleva altibajos y subidas y bajadas". Natural y tranquila, la joven ha intentado explicar que sus padres eran como otra pareja cualquiera y que no era idílica.

"Se habla de cómo era el tema del matrimonio de mis padres, es fácil de ir por ese lado para intentar hacer daño y por desgracia no está mi madre para decir que estaba enamorada pero sí cuento con la versión de mi padre y dice que fue así hasta el final... Mi padre ha rehecho su vida y ha avanzado, no se puede estancar en un pasado, pero a día de hoy sigue admirando a mi madre, me manda vídeos de mi madre cantando, en entrevistas... A él le gusta recordar y rememorar momentos", sentenciaba la colaboradora.

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io