Esta tarde del 22 de febrero se ha producido un momento curioso en 'Sálvame'. Los protagonistas de la historia han sido, nada más y nada menos, que Anabel Pantoja y su primo Kiko Rivera. El dj está recuperándose de sus dolores de gota, que ya en redes sociales ha dado a entender que no lo puede estar pasando peor. A pesar de haber acudido a los médicos, las molestias no han remitido. Dolores tan fuertes que le están quitando el sueño y están impidiendo que pueda hacer una vida normal.

José Antonio León, que se encontraba en la puerta de la casa de Kiko Rivera le mandaba un mensaje para que saliera al balcón y así poderle preguntar cómo se encuentra por estos dolores. El dj está "cojo, pero vivo" y le explicaba a Jorge Javier Vázquez todos los medicamentos que le ha recetado para que consiga que le baje el ácido úrico.

Telecinco

Su prima se preocupaba por la salud de Kiko y le hacía preguntas al presentador para que se las trasmitiera a su primo. El hijo de Isabel Pantoja, al darse cuenta de que Anabel estaba en plató, le lanzaba un mensaje: "tengo muchas ganas de verte, prima". Esta frase ha levantado los aplausos del plató y la sevillana se sorprendía mucho.

Telecinco

La joven se ha quedado bastante en 'shock' al escuchar las declaraciones de su primo. Anabel sabe que Kiko está tomando esta actitud por el estado de salud de su padre y se emocionaba. Estas lágrimas no han sido solo de emoción, sino también de amargura. La sevillana contaba en plató que la última vez que estuvo en casa de su primo, él ni salió de la habitación. ¿Le terminará perdonando?

