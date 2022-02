Ser famoso tiene sus cosas buenas y sus cosas malas, y Laura Matamoros, aunque suele tener más buenas que malas, cuando le llegan las críticas las sufre como cualquier otra persona. ¿Las últimas? Tener que defenderse de hordas de madres mosqueadas en las redes sociales porque no le da el pecho a sus bebés. La hija de Kiko Matamoros ha tomado la decisión de utilizar el biberón y la leche de fórmula para dar de comer a sus pequeños, lo hizo con el pequeño Mati y lo sigue haciendo ahora con Benji, y lo ha contado a través de un 'preguntas y respuestas' en Instagram.

"Creo que está a la orden del día juzgar a la gente por todo y cada uno es libre de optar por cualquier decisión en su vida. Pero parece ser que mucho más si eres madre. Le doy leche de fórmula porque me fue fenomenal con Mati y quise repetir. También he de reconocer que para mí no es fácil psicológicamente asimilar dar el pecho. Admiro a todas las madres que lo han hecho pero no por ello soy peor o somos peores", ha confesado, viendo venir a más madres aún para criticar una decisión que tomó hace años con su primer hijo y continúa con el segundo tras dar a luz.

Laura Matamoros Instagram

This content is imported from {embed-name}. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

Precisamente Matías ha salido de lo más lozano y, como la misma Laura ha dicho, no ha tenido ningún problema. Y de Matías también ha querido hablar, ya que sus fans le han preguntado por él... y por si tiene celos de su hermanito pequeño, algo muy común cuando el pequeño de la casa es 'desplazado' por un nuevo miembro: "La verdad es que no, que no ha tenido celos con Benji. Lo quiere mucho. Y tampoco hemos dejado de hacer planes con Mati para que no se sienta desplazado. Por ahora podemos decir que no tiene celos, también el bebé está durmiendo casi todo el día. Veremos a ver cuándo se espabile un poco más".

This content is imported from Instagram. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io