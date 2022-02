Laura Matamoros ha sorprendido a sus seguidores anunciando que había decidido someterse a un nuevo cambio de 'look'. La hija de Kiko Matamoros, que se convirtió en madre por segunda vez hace poco tiempo, ha reconocido estar cansada de su melena y por eso no ha dudado en acudir a la peluquería para apostar por un nuevo estilo con el que dar un toque diferente a su aspecto.

"Estoy bastante nerviosa, la verdad, porque no sé qué hacerme. Estoy pensando en cambiarme el color del pelo, estoy pensando en pelirrojo, que ahora se lleva bastante, o aclarármelo o cortarme la media melena otra vez por encima del hombro… Tengo muchas dudas", confesaba a sus seguidores antes de mostrar cuál ha sido su decisión final.

Finalmente, la hermana de Diego Matamoros ha optado por cortarse su melena a la altura del hombro y darle un toque diferente a su pelo apostando por algunas mechas rubias que le dan una mayor luminosidad a su rostro y que recuerdan al estilo de otras 'influencers' como María Pombo o Rosanna Zanetti. Un estilo que desde hace un tiempo se ha convertido en tendencia y que ha conquistado a muchas de nuestras famosas, como han hecho también las mechas rosas.

De esta forma, parece que tras ser madre, Laura Matamoros ha decidido volver a centrarse en ella, algo que ha hecho comenzando de nuevo su entrenamiento personal para recuperar su figura y apostando por un nuevo cambio de 'look' que le sienta de maravilla y que es ideal para la inminente llegada de la primavera y el buen tiempo.

