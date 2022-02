La ausencia de fotografías de una pareja suele ser una mala señal. Y Malú y Albert Rivera llevan más de seis meses sin ser vistos juntos puesto que sus últimas instantáneas fueron de agosto de 2021, realizadas por un equipo de 'Viva la vida', en la que se les veía cariñosos viendo jugar a su hija Lucía. Un plan de lo más inocente y familiar que no se les ha visto repetir lo cual ha hecho que saltaran todas las alarmas. Ahora, el mismo programa ha empezado a investigar la relación del ex político y la cantante, descubriendo que la jurado de 'La Voz' no sigue al padre de su hija en redes sociales.



Todo parece indicar que las alarmas terminaron de saltar esta misma semana con una publicación de la propia cantante. "No siempre sabemos a dónde vamos… Pero siempre sabremos de dónde venimos… Agárrate fuerte a tu esencia y olvídate de ser más o menos sabio… Simplemente siente. Playa del Rinconcillo… Para mí, la mejor del mundo", se puede leer al pie de un vídeo que muestra a la artista en la orilla de la playa de su pueblo, de espaldas, con un pantalón vaquero arremangado y un abrigo amplio.

This content is imported from Instagram. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

Después de tres años de relación y una hija en común, parece que el amor se ha ido desvaneciendo ya que, según vecinos de Algeciras, la cantante habría acudido en los últimos meses al pueblo que la vio crecer acompañada de su madre, y no de su pareja. "Yo la conozco desde chica, está irreconocible. Se ha quedado muy delgada y estropeada", llega a decir un vecino a los micrófonos del programa.

Aunque nada de estos se ha confirmado por ninguno de los dos involucrados, la información ha convertido de nuevo a Malú y Albert Rivera en la pareja más buscada por los periodistas.

