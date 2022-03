Isabel Pantoja se ha visto envuelta en una nueva polémica. La tonadillera está pasando por uno de los peores momentos de su vida, y es que al distanciamiento que ha sufrido con su hijo desde la emisión de 'Cantora, la herencia envenenada', se ha unido el fallecimiento de su madre y el especial que tanto Julián Muñoz como Maite Zaldívar realizaron por separado hablando, entre otras cosas, sobre ella y sobre el Caso Malaya en el que los tres se vieron envueltos.

Con motivo del Día de Andalucía, desde el periódico 'ABC' han desvelado que Isabel Pantoja sigue "negándose" a devolver la medalla que le concedieron en el año 2002 por su carrera artística y que decidieron quitarle en 2014 tras su ingreso en prisión por su vinculación en el Caso Malaya.

De momento, la madre de Kiko Rivera no ha querido pronunciarse sobre esta nueva polémica y continúa refugiada en 'Cantora', donde ha permanecido desde que se produjo su enfrentamiento con su hijo. Sin embargo, hace unos días sorprendió realizando unas declaraciones donde desveló cómo se encontraba después de que el Dj hubiese hecho unas nuevas declaraciones cargando contra ella y contra su hermana.

Ahora, ocho años después de que se tomase la decisión de quitarle la Medalla de Andalucía y de que le solicitasen a la cantante la devolución de la misma, Isabel Pantoja sigue sin entregar este objeto. ¿Qué dicen las autoridades pertinentes de todo esto? ¿Podría tener consecuencias para ella que no hiciese la entrega de este objeto? Descúbrelo haciendo click en el vídeo de arriba.



