Tamara Gorro ha preocupado a sus seguidores anunciado que no está pasando por una buena racha. Tras confesar que padece una enfermedad mental y anunciar que se separa de Ezequiel Garay, la 'influencer' decidía poner tierra de por medio para intentar recomponerse. Ahora, ha reaparecido públicamente en el la inauguración del restaurante Bombastic, donde ha explicado cómo se encuentra después del pequeño viaje que ha realizado sola para desconectar.

La colaboradora ha desvelado que se encuentra más descansada y que, aunque ha tenido sus momentos, ha conseguido desconectar bailando, leyendo y haciendo mucho deporte. Hace unos días, ella misma decidía ponerle nombre a la enfermedad que padece: depresión. Una noticia que cree que "muchos ya intuían, aunque sin ser conscientes de la gravedad" y que ha provocado que reciba un gran número de mensajes de apoyo.

Gtres

Tamara Gorro ha visto cómo no solo su 'familia virtual', como llama a sus seguidores, se han volcado con ella, sino que también han sido muchos los rostros conocidos que se han preocupado por ella. En concreto, una de las personas que más le ha llamado la atención ha sido Belén Esteban, ¿qué frase le dijo que se ha quedado grabada en su mente? Descúbrelo haciendo click en el vídeo de arriba.

Ahora, la 'influencer' ha confesado que está centrada en recuperarse por completo, aunque es consciente de que tardará en poder hacerlo. "Es un camino largo, queda mucho", ha indicado. Sin embargo, ella está dispuesta a hacer todo lo posible para superar pronto esta enfermedad y poder volver a estar como antes, algo que seguro que conseguirá con el apoyo de su familia, amigos y seguidores.

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io