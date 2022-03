Anabel Pantoja vuelve a su puesto de colaboradora en 'Sálvame' tras doce días alejada de la pequeña pantalla y volcada en los cuidados de su padre, que aún sigue ingresado en el hospital Virgen Rocío de Sevilla pero su estado ha mejorado en los últimos días. La influencer ha pasado por unos duros momentos y a pesar de ello su regreso a 'Sálvame' no va a ser tranquilo. La dirección del programa tiene un 'regalo' para ella. Anabel Pantoja se convierte en la primera invitada de 'La cápsula', una nueva sección que recupera el espiritú de 'La caja Deluxe' y en la que tendrá que enfrentarse a sus miedos, momentos más difíciles de su vida y también a los más emotivos.

"Va a estar aislada y solo va a escuchar la voz de Jorge Javier Vázquez. Uno entra en esa cápsula pero no sabe cómo puede salir. Va a ser una tarde sentimientos", adelantaba Adela González en 'Sálvame Lemon Tea'. Terelu echaba más leña al fuego y definía 'La cápsula' como "un desahogo emocional sin precendentes".

A pesar de que el programa ha apostado por ella, Anabel no está por la labor en entrar en 'La cápsula'. "Quizá me venga muy bien. Aunque no me apetece ni llorar ni sacar nada. ¿Reír? Tampoco. Yo ya no sé ni lo que quiero. Es algo nuevo y es normal que sienta algo de miedo, de respeto", comentaba la colaboradora ante su reto.

Anabel también insistió en que no quiere quedarse sola dentro de 'La cápsula' porque "sola me da ansiedad" y sus compañeras la calmaban diciéndole que sola no, "va a estar también la voz de Jorge Javier".

