Bernardo Pantoja sigue en el hospital. Después de semanas con un muy delicado estado de salud, el hermano de Isabel se mantiene ingresado lo que ha hecho que Anabel se haya desplazado a Madrid para estar únicamente a su lado. "No estoy trabajando ni tampoco dedicándome a nada de aquí", escribía en su Instagram donde aprovechaba a agradecer a sus seguidores que se interesen por el estado de salud de su padre. Un estado de salud que también preocupa, y mucho, en la familia, también a Isabel Pantoja quien ha roto su silencio para dar a conocer cómo se encuentra.

Y es que, José Antonio Avilés ha podido hablar con ella para 'Viva la vida', eso sí, a través de una conversación de WhatsApp en la que, en un tono distendido, dejó claro que lo único en lo que piensa actualmente es en cómo se encuentra Bernardo. No obstante, la situación en la que está le pesa y no ha salido aún de la Finca de Cantora: "Estoy preocupadísima por la salud de mi hermano", le aseguraba con letras mayúsculas. "No quiero más que salud y que todo el mundo esté bien", añadía.



Mediaset

Según ha podido saber Avilés, Pantoja sigue muy demacrada y preocupada por su situación lo que la lleva a hacer vida actualmente de madrugada. "Las horas en las que me escribe coinciden con las que el médico da el parte de cómo está. Yo saco la conclusión de que se conecta al WhatsApp para hablar con Anabel y enterarse de cómo está su hermano", concluye el periodista.

Pero este no es el único punto que tiene preocupada a Isabel. Según el periodista, Pantoja se encuentra muy molesta con las declaraciones de Fran Rivera sobre su parte de la herencia de su padre. Unas palabras a las que podría referirse en otro punto de la conversación en la que Pantoja habló de injusticias: "Todas las injusticias, todos sabéis que es así, yo también, pero jamás hablé y no está en mi mente y en mi corazón hacerlo", añadía.

Ante esto, Avilés comentaba que, según su fuente, "ella está muy convencida de que no tiene que devolver nada a esos niños", algo que la ley le respalda. "No todo en esta vida es lo legal, también está la ética y la moral", apuntaba Terelu.

