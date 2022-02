Diego Matamoros ha vuelto a hacer alarde de su sinceridad. Si tiene que hablar de su nueva pareja, la influencer Marta Riumbau, lo hace; si tiene que hablar de la posiblidad de una reconciliación con su hermana, Anita Matamoros, también; y cuándo le preguntan por el embarazo de su expareja, Carla Barber, también lo hace aunque su respuesta sea mucho más escueta que las anteriores.

El hijo de Kiko Matamoros fue uno de los invitados al estreno de la serie 'Operación Marea Negra', en Madrid. Una nueva serie, protagonizada por Álex González, con mucha acción. Algo que le encanta a Diego. "No tengo cabeza. Todo lo que sea acción o matarme con la bici es algo innato para mí. Tengo lesiones por todos lados y una espalda de una persona de 50 ó 60 años, pero aquí estoy. Cada vez tengo más achaques. Los problemas que tengo son de caídas", reconocía.

Diego también habló de su nueva pareja, la influencer Marta Riumbau. "Estoy muy bien, muy contento. Creo que es mejor confirmarlo que esconderse. De una forma sana, natural y no invasiba. Aunque tampoco quiero mostrar mi relación como he hecho otras veces, que ha sido un error", explicaba el influencer.

This content is imported from Instagram. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

Sobre la posiblidad de que esa exposición fuese la que había acabado con su relación con Carla Barber, Diego afirmó: "Mis relaciones no han acabado por eso. No por la exposición mediática, las cosas se acaban por otras cosas". Diego también habló sobre el embarazo de su ex. Carla Barber se suma a la famosas que serán mamás en 2022. "No comento nada. Los temas pasados ahí están. De la gente que ya no está en mi vida no hay que hablar nda más", respondió tajante. ¿Y él? ¿Sigue pensando en ser padre pronto? "Sí quiero ser padre pero no ahora mismo. No creo que esté preparado ni sea el momento para algo así. Tengo el tiempo justo para mí, mi pareja, mi sobrino, mi perro...", contesta.

Diego Matamoros y Carla Barber comenzaron a salir en mayo de 2020 y lo dejaron diez meses después. Gtres

Un posible acercamiento con su hermana Ana

Lo cierto es que Carla es parte de su pasado y su presente es Marta Riumbau, que ya tiene el 'ok' de la familia de Diego. Minutos antes de que él posase en el photocall, lo hacían Marta López y Kiko Matamoros y uno de ellos habló sobre la influencer. "Si tenemos la aprobación del 'pater' familia perfecto porque él tiene mcho ojo", comentaba el hijo de Diego Matamoros antes de saber que quién había hablado de su relación había sido Marta López. "Ella la conoce y sabe que es muy buena chica", dijo Diego.

Sobre la posiblidad de un acercamiento con su hermana Anita Matamoros, lo tiene claro: "Es posible si una persona quiere un entendimiento con todo el mundo. Tiene que saber dónde está y tener los pies en el suelo. A mí no me ha llegado que quiera tener un acercamiento. No tenemos relación ni amigo en común ni nada".

Diego acudía al evento horas después de conocerse la ruptura de Fonsi Nieto y Marta Castro, a los que él conoce pero reconoce que no sabía nada de su separación. "Me llevo muy bien con los dos pero no tenía ni idea. Tienen un hijo en común y lo que tienen que hacer es llevarse bien por él", comentó al respecto.



Diezminutos.es En Diez Minutos te informamos sobre las últimas noticias del corazón y de la monarquía y sobre tus realities, series, telenovelas y programas de televisión favoritos.

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io