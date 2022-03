Omar Montes ha sorprendido a todos desfilando para Agatha Ruíz de la Prada. El joven es polifacético, tanto te hace una temazo para disfrutarlo en las discotecas, como hace un buen papel de jurado en 'Idol Kid', como se apunta al mundo del modelaje. El pasado mes, el cantante de regueton viajaba junto a Jesús Calleja a la Laponia sueca. El programa le permitió al cantante abrirse para hacer un repaso por algunos de los momentos que más han marcado su vida así como para hablar sobre su carrera artística. "Todos los niños se reían de mí y me decían 'gordo de mierda' porque era gordo y moro. Ahora pretenden ir a mis conciertos gratis. Pero como los seres de luz no odiamos, los invito. Es mejor no guardar rencor", indicaba dando una gran lección.

Ahora el cantante se atreve con las pasarelas, y es que el madrileño ha desfilado para la conocidísima diseñadora Ágatha Ruíz de la Prada. A parte de ser modelo por un día, Omar Montes también acudía a 'El Hormiguero' para promocionar la nueva edición de 'El Desafio'. Pablo Motos le preguntaba sobre las especulaciones que hubo sobre él y las vacunas. "Es un tema muy serio y estoy informado de muchos nombres que aparecen en esa lista", se mojaba el de Pan Bendito. "Si hay que vacunarse soy el primero", se sinceraba el cantante y es que lo que más le caracteriza al joven es lo natural que es.

Este viernes, la segunda temporada de 'El Desafío' hará que no nos podamos separar de la televisión con las pruebas más extremas. El Monaguillo, Jesulín de Ubrique y María Pombo serán algunos de los participantes de acompañen a nuestros invitados en esta nueva entrega del programa.

