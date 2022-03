La ruptura de Christian Gálvez y Almudena Cid pilló a todo el mundo por sorpresa. Hace unos meses, la pareja, que parecía estar consolidada y pensando ya en ampliar la familia, anunciaba su ruptura sin ninguna señal del motivo por el que habían tomado la decisión. Ahora, meses después, Patricia Pardo ha confirmado su relación con el que fuera presentador de 'Pasapalabra', una noticia que parece que ha desvelado las incógnitas de los más allegados a la ex gimnasta. Y es que, su familia ha señalado a que este podría ser el motivo por el que el periodista rompió la relación sin previo aviso.



"Queremos respetarla, pero a Almudena la dejó de forma sorpresiva, sin explicaciones y ahora ya tiene un porqué", aseguró un familiar de la joven a la revista Semana, quien apuntaba que "en las semanas previas le mandó un ramo de rosas y le puso en la cama ‘tienes las llaves de mi corazón’. Hasta hicieron una reforma en casa". Una fuente que afirma que Almudena se encuentra "rota" y que está apoyándose en su propio refugio para salir adelante tras su separación. Pero por si fuera poco, una reacción del propio Gálvez en los últimos días no ha sentado nada bien a la familia más directa de la ex gimnasta.

En los últimos días hemos visto cómo Christian Gálvez, tras confirmar él mismo también su relación, ha borrado todo rastro de su todavía mujer de las redes sociales. Cada imagen en la que salía con ella ha sido borrada de su timeline. Un movimiento por el que los familiares de Cid le consideran "un inmaduro". "Ella no ha borrado nada de sus redes. Simplemente le ha dejado de seguir. El pasado no se puede borrar", ha asegurado a Semana.

Así, tan solo dos meses después de hacer oficial su separación, el presentador parece que quiere abrir una nueva etapa de su vida olvidando los 11 años que vivió junto a la exgimnasta a la que escribió románticas dedicatorias en sus redes.

