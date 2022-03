Claudia Osborne desvela las molestias de su embarazo. La hija de Bertín Osborne, que hace unos días nos hablaba de su gestación y desvelaba a quién iba a echar de menos en el parto, ya está en el segundo trimestre de gestación y cuenta las semanas para tener en brazos a su primera hija, a la que pondrá el nombre de Micaela. Fue su hermana Eugenia la que desveló el nombre de su sobrina y el elegido es un nombre con una larga tradición en la familia y es el segundo nombre de la propia Claudia.

Claudia, que ha debutado en la televisión de la mano de su padre, Bertín Osborne, en 'Mi casa es la tuya', es muy activa en redes sociales y, en el vídeo de la parte superior, la joven 'coach' ha compartido qué molestias sufre en este segundo trimestre de embarazo. Claudia Osborne y José Entrecanales, que se casaron el pasado mes de octubre, esperan su primera hija para el mes de junio. ¿Te gustan los nombres de origen árabe? Descubre los más bonitos de niña y los 30 de niño.

Gtres

Claudia Osborne ha querido compartir con sus más de 105.000 seguidores de Instagram cuáles son sus molestias y qué hace para mejorarlas. ¿Quieres saber a qué tratamientos recurre? ¡Dale al play y podrás conocerlo! La hija de Bertín Osborne ya reconoció que, durante los primeros meses de embarazo, lo pasó regular y ahora se enfrenta a las molestias del segundo trimestre. Aprende a reconocer las contracciones de parto.

A pesar de estos, no deja de trabajar y está muy ilusionada con su nueva etapa en televisión. "Cada persona tiene una historia que contar. Creo que cada testimonio y experiencia nos aporta e inspira, y espero contribuir a que conozcáis un poco mejor la vida de estas personas con las que tengo la suerte de sentarme y estoy encantada de poder conocer un poco más profundamente", escribió tras su debut en la pequeña pantalla. Durante el embarazo ¿es mejor ducha o baño?

