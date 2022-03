Para Irma Soriano no pasa el tiempo. La presentadora ha recuperado una foto de cuando tenía 16 años, han pasado 42 años y la verdad es que no ha cambiado nada. El pelo más largo y esa inocencia de los comienzos en su mirada, pero poco más. Además de hacerle "un traje" a su Irma del pasado, la presentadora ha desvelado algunos de los secretos que esconde la instantánea. "Ahí tenía 16 años. Creo que es la primera foto que tengo hecha en estudio. No sabía posar, no sabía meter tripa, bueno ahí no tenía todavía", comienza escribiendo Irma.

En aquel entonces, la presentadora ya había ganado el título de Miss Andújar, que le llevó a coronarse como Miss Andalucía Oriental y ha participar en un certamen de belleza en México. "Modesto, gran peluquero, me convención para cortar en capas la melena y quedaron muy bien. El reloj que llevo me lo regalo una joyería de Jaén, porque iba a representar a España en México y la verdad había accesorios que no tenía. Y todas las prisas por hacer las fotos, justo me pilló hasta con un herpes que me había salido en el labio de arriba, pero de ese perfil casi no se aprecia", continúa la presentadora.

Irma Soriano seguía las tendencias del momento, de las cejas finas a las uñas largas y rojas. "De mordérmelas hasta hacerlas desaparecer, a dejarlas muy largas. No se me olvida el primer esmalte que me compre, era un rojo oscuro de misslyn. Lo compre en el Gran Eje, en una perfumería que había antes de bajar la cuesta para Muñoz Grandes. Ah recuerdo un paso previo, la cera que recubre el queso de bola, como es roja, la desprendía, la calentaba un poco entre las manos y me hacía las uñas postizas y manoteaba fantaseando como una loca", revela Irma.

Y termina su post con una bonita reflexión: "¿Te imaginabas todo lo que te esperaba por vivir? Por mucho que actuases delante de tu público fiel, tu abuela, por muchas canciones, peinadores en la cabeza a modo de velo y repetir las escenas de las películas frente al espejo del romi, lágrimas incluidas, un día y otro, aún así el gran teatro del mundo es otra historia. Creo que tus cuatro hijos ya venían implícitos en el adn, lo demás, tu predisposición para que llegase todo ello era brutal. Tu abuela estaría contenta. De algo debieron servir tantos aplausos babeando frente a su nieta".

