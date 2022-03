María Teresa Campos visita su guardamuebles para redecorar su nueva casa. Tras la venta de su espectacular mansión, la presentadora, que hace unos días expresó su deseo de volver a televisión, se trasladó a un ático dúplex en una exclusiva urbanización de Aravaca, en Madrid, cerca de la casa de su hija Terelu. Las primeras semanas vivió en la vivienda de su hija mayor e iban amueblando la nueva residencia con parte del mobiliario de su antiguo hogar. Pero, la diferencia de tamaño entre su anterior casa y la actual, hizo que Teresa tuviera que llevar la mayor parte de sus pertenencias a un guardamuebles. Repasamos, en imágenes, la relación de Teresa Campos y su hija Terelu.

La mayoría del mobiliario se llevó en varios contenedores al guardamuebles de su amigo Agustín, de 'Mudanzas Agustín'. Poco a poco fueron eligiendo el mobiliario para adaptarlo a la nueva vivienda y, lo demás, está guardado a buen recaudo como reconoció Teresa en su entrevista con Bertín Osborne en 'Mi casa es la tuya'. De hecho, solo le queda ultimar algunos detalles de decoración, por eso hace unos días, como DIEZ MINUTOS te cuenta EN EXCLUSIVA, visitó el guardamuebles y estuvo eligiendo algunos cuadros y enseres para llevar a la nueva casa.

Agencias

María Teresa Campos se mostró emocionada ante la visión de sus enseres más queridos. La presentadora, que está muy unida a su nieta Alejandra, se mostró afable y simpática con todo el personal y se emocionó viendo sus recuerdos, muebles y enseres embalados en contenedores.

Agencias

Afortunadamente, Agustín, dueño del guardamuebles y amigo de la familia, estuvo muy atento a la presentadora y le sacó una butaca para que descansara. Además, Teresa estuvo acompañada de su fiel Gustavo, su inseparable chófer, siempre cariñoso y atento con la presentadora. Incluso, María Teresa Campos bromeó con Agustín entrando en uno de los contenedores de muebles, se sentía como en casa con sus recuerdos.

Su nuevo hogar

Agencia

La periodista ha dejado su mansión para vivir de alquiler en un estupendo dúplex a las afueras de Madrid y muy cerca de su hija Terelu.

Diezminutos.es En Diez Minutos te informamos sobre las últimas noticias del corazón y de la monarquía y sobre tus realities, series, telenovelas y programas de televisión favoritos.

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io