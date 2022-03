A Juan del Val no lo vamos a ver de momento en 'El Hormiguero' por el mismo motivo que su "jefe". El marido de Nuria Roca ha dado positivo por Covid-19 y el mismo lo contaba a través de sus redes sociales, donde también ha tranquilizado a sus seguidores al confirmar que pese al contagio no se encuentra mal.

En enero fue la presentadora la que se tuvo que ausentar de su puesto de trabajo tras haberse contagiado. Juan de Val le sustituyó en su programa 'La Roca' cuando estuvo confinada, y ahora le ha tocado pasarlo al escritor. "Qué le vamos a hacer!! En fin…. Gracias a las vacunas me encuentro perfectamente, sin síntomas, aunque toca estar aislado. Qué coñazo!!! POR CIERTO, HOY MIÉRCOLES HAY TERTULIA EN @elhormiguero Y ESTARÉ POR VIDEOLLAMADA!! NOS VEMOS", escribía Juan en su Instagram.

Van a ser unos días de los más ajetreados para Nuria Roca, ya que ahora por el positivo de Pablo Motos es la encargada de llevar los mandos del programa. También se queda sin colaborador para la tertulia, ya que su marido es colaborador de ella y de 'La Roca'. A esto se le añade el lío que tendrá en casa, puesto que Juan estará aislado y será la valenciana la que se tenga que encargar de su casa y de su bienestar.

En su primer día en 'El Hormiguero' Nuria Roca lo daba todo en la coreografía del principio con tan mala suerte que a mitad del baile se perdía. "Después de este baile la cosa solo puede mejorar", empezaba dando la bienvenida. "Hemos tenido un baile de Nuria que es histórico. Has estado la mitad de la tarde y la otra mitad sin ensayar", le soltaba el presentador desde una videollamada.

