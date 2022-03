Rosa Benito llegaba a 'Ya es mediodía' bastante molesta con el padre de sus hijos. Amador Mohedano se sentaba en 'Viernes Deluxe' para responder a todo lo que su sobrina, Rocío Carrasco, ha contado durante los últimos meses. A parte de este tema, el de Chipiona también quiso hablar de su ex mujer, y es que parece que la relación entre Rosa y Amador cada vez está más tensa. Nada más salir de 'Ya son las ocho', Rosa Benito se reencontraba con Amador Mohedano en las inmediaciones de Mediaset, pero la madre de Chayo Mohedano ignoraba a su ex marido. "Empieza (dice refiriéndose al mencionado periodista) a preguntarme por las imágenes que se están viendo, si estoy nerviosa y le digo que no. Y entonces quien sepa que hay una luz, sabe que estás cegado y no ves. Cuando yo bajo la rampa me cuentan que lo tienen parado (a Amador Mohedano) esperando que yo salga de aquí de mi trabajo", explicaba la colaboradora haciendo ver que ella no le ignoró. Simplemente no pudo verle.

Rosa Benito asegura que fue una encerrona para ver cómo reaccionarían y alucina de que siempre la señalen a ella como la culpable de la historia. "Y yo me pregunto, ¿por qué se me echan a mi los perros? ¿Por qué Amador que está parado y sabe que yo salgo a las 9 de la noche no me saluda él a mí? Porque yo no le veo a él. No entiendo porque los perros me los echan a mí o las culpas me la echan a mí cuando a él lo tienen parado, con una azafata, esperando a que yo pase por ahí", contaba muy enfadada.







