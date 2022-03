Vivir una enfermedad en tu propia piel es duro, pero vivirla en un ser querido a su lado, cuando además sabes que no tiene solución, es una de las cosas más difíciles a las que enfrentarse en la vida, y Norma Duval lo sabe bien después de que, desde 2007 hasta 2010, su hermana Carla luchara contra un cáncer de útero que se la llevó por delante un 31 de octubre a sus 46 años. Norma dejó todo para cuidar a su hermana pequeña, y fueron tres años en los que no la abandonó nunca, como ahora ha recordado, casi 12 años después de aquel terrible episodio, muy emocionada en una conversación con Anne Igartiburu.

Ha sido en el programa '10 momentos' de Telemadrid donde Norma se ha abierto en canal hablando de su hermana: "Cuando ella me lo dijo a mí, ya llevaba un tiempo con problemas, me lo dijo muy tarde. Fue a un médico que dijo que estaba perfecta, y ella tenía un tumor. Yo le dije que fuera a que le vieran otra vez. En urgencias le vio una ginecóloga y le dijo que tenía un cáncer muy agresivo", ha recordado.

This content is imported from Twitter. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

📺 #10MomentosTM | 2: Hermana Carla



Norma Duval, sobre su hermana: “El médico dijo que estaba perfecta, y ella tenía un tumor”.



📡 Sigue el #DIRECTO ➡https://t.co/Cnw7Ol5lQX pic.twitter.com/i0JpFYrV3Q — Telemadrid (@telemadrid) March 24, 2022

"Fueron tres años muy duros, pero ella nunca jamás se quejó, ni lloró, ni fue de víctima", ha recordado antes de añadir: "Al contrario, nos daba ánimos a todos y trabajó hasta el último momento", ha explicado muy emocionada. "Nos dijo que su último año había sido el mejor de su vida", ha apuntado.

This content is imported from Instagram. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

Carla dejó en el mundo a dos hijas, dos gemelas, que Norma se ha encargado de criar como si fueran sus hijas para que no les faltara de nada, Paula y Andrea. Reponerse de aquello les costó a todos muchas lágrimas, pero la ex vedette tuvo que sobreponerse rápido para volver al trabajo y sacar a su familia adelante. Ahora está de plena actualidad tras su fichaje por 'El desafío', donde se pondrá a prueba cada semana junto a otros famosos como Juan Betancourt, María Pombo, Raquel Sánchez Silva o El Monaguillo.

This content is imported from Twitter. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

📺 #10MomentosTM | 9. La comunión y la escopeta



Hablando de su infancia, Norma Duval cuenta cómo su madre tuvo que dejar su profesión como enfermera al casarse: “Los hombres de aquella época. Quería que se ocupara de sus hijos”.



📡 Sigue el #DIRECTO ➡https://t.co/Cnw7Ol5lQX pic.twitter.com/kHbrgs3ARa — Telemadrid (@telemadrid) March 24, 2022

Norma ya ha recordado en varias ocasiones a su hermana públicamente, como en 2014 o en 2018 en 'Viva la vida'.

Diezminutos.es En Diez Minutos te informamos sobre las últimas noticias del corazón y de la monarquía y sobre tus realities, series, telenovelas y programas de televisión favoritos.

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io