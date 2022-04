Podríamos decir que Adara Molinero es, ahora mismo, una de las mujeres más felices del mundo: tiene a su hijo, Martín, del que está orgullosa, y además tiene a un hombre que le adora a su lado, Rodri Fuertes, con el que podría pasar por el altar más pronto que tarde. Sin embargo, Adara es humana como el resto de nosotros, y si hay algo que le preocupa en esta vida es el bienestar de su pequeño. Por eso, como madre, ha querido compartir la gran preocupación que le ronda la cabeza y que, seguramente, muchas otras madres comprenderán.

Junto a la foto del tatuaje que se hizo el pasado enero que reza el nombre de Martín, ha hecho una reflexión: "Algún día quizás sea valiente y os hable de mi maternidad. Mientras tanto, tan sólo os diré que ha sido lo mejor que me ha pasado en la vida: tener a mi hijo 💘", ha escrito, justo antes de compartir su gran lamento: "Ojalá no hubiera tanto loco suelto y os pudiera enseñar su cara". Una preocupación que seguro comparten las más de 20.000 personas que le han dado 'like' a la foto, entre las que se encuentran la influencer Patrizienta (con un hijo) y la colaboradora de televisión Marta López (con tres descendientes). "Es tan, tan, tan bonito... es un muñequito, pero sobre todo es súper alegre", le ha descrito.

Adara, además, tampoco quiere enseñar la cara de su pequeño por la preocupación del padre, Hugo Sierra, y es que ambos han tenido grandes diferencias. Precisamente hace sólo unos meses, cuando Hugo e Ivana Icardi estaban juntos, la argentina habló de la bonita relación que tenía con el hijo de su (ahora ex) pareja, y se aventuró a hablar de cómo se comportaba o de las diferencias que tenían Hugo y Adara acerca de la educación del pequeño, lo que provocó que Adara, dolida, demandara a la joven... y es que la privacidad del pequeño es, para la ex azafata, una prioridad.

