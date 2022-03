La salud de Diego Matamoros ha puesto en jaque a toda la familia, en un momento, además, en el que precisamente Kiko Matamoros está a punto de embarcarse rumbo a 'Supervivientes', pero la enfermedad de Diego ha puesto todo en suspenso. El joven ha tenido que ser operado de urgencia por un problema de espalda, según ha contado "congénito degenerativo" que le ha provocado mucho dolor, y después de que él haya contado todos los detalles que le han llevado al hospital, ahora ha sido su hermana Laura la que ha querido hablar sin ocultar su preocupación: "Ha sido un susto bastante grande", ha dicho.

"Me enteré porque mi padre me llamó. Me llamó el sábado por la mañana y ya corriendo me fui a verle al hospital", ha recordado, además de dejar claro que, aunque estaban al tanto, ninguno sabía que su problema podía revestir tanta gravedad: "En las revisiones que se había hecho nunca le habían dado tanta importancia como la que realmente tiene. Al final, le está pinzando un nervio de la médula", ha contado Laura, justo antes de aclarar que, tras la operación, este miércoles "por fin se ha podido ir a casa".

Desde que se enterara, Laura no se ha separado apenas de su hermano, aunque quien ha estado en todo momento a su lado ha sido Marta Riumbau, su novia, con la que apenas lleva saliendo unos meses, pero que ha demostrado querer mucho a Diego y no dejarle tirado en su peor momento. Los dos están viviendo una bonita historia de amor, y ahora será un pilar fundamental en su recuperación, algo que ha afirmado Laura con una amplia sonrisa al ser preguntada por ella, confirmando así que Marta ha caído en gracia a la familia: "La verdad es que se ha portado fenomenal".

Laura confirma que su padre irá a 'Supervivientes'

Las quinielas por los concursantes de 'Supervivientes' no han hecho más que empezar, pero unos nombres suenan más fuerte que otros. El de Kiko Matamoros es precisamente uno de ellos. Tanto, que ya se le daba por seguro en el casting de la nueva edición, pero ahora sí que sí, Laura ha dejado caer que, efectivamente, su padre se marchará a Honduras: "Eso es un plus, pero a ver lo que dura", ha dicho con humor.

