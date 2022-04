El embarazo de Violeta Mangriñán está siendo toda una montaña rusa: hace unos días revelaba que estaba teniendo unas dolorosas molestias en plena gestación, pero también está teniendo momentos muy bonitos por las pataditas de su pequeña, y otros no tan bonitos por culpa de sus antojos. Sin embargo, la valenciana está disfrutando mucho de esta nueva etapa de su vida... y precisamente de disfrutar va la cosa, porque ahora la influencer y ex tronista de 'Mujeres y hombres y viceversa' ha dejado a más de una patidifusa al confesar ¡que no para de tener sexo! Estos son los síntomas más comunes que indican que podrías estar embarazada.

Muchas mujeres aún tienen dudas sobre si es muy arriesgado tener sexo estando embarazadas, pero Violeta ha roto una lanza en favor del placer: "Puedes y debes", ha aconsejado a una seguidora que no sabía si sería bueno. De hecho, tener orgasmos es muy bueno tanto para la madre como para el bebé: "Es bueno para ti, para el bebé y, al menos en mi caso, el deseo sexual en el embarazo lo tengo por las nubes", ha dicho con humor. Vamos, que Fabio y ella se están 'jartando'... ¡Qué envidia! Parece que a ellos ni siquiera les ha hecho falta este manual de mejores posturas para quedarse embarazada...

Eso sí, la influencer ha querido que todas las mujeres que quieran tener sexo estando embarazadas consulten primero a su médico, no va a ser, y es que cada persona es un mundo. Ella, de hecho, ha confesado también que los 3 primeros meses sí tenía miedo de practicarlo y que, además, estaba "súper débil", pero "hoy por hoy para nada".

El deporte, también permitido

De nuevo, a no ser que un médico diga lo contrario, el deporte, adaptado a la nueva situación de tu cuerpo, es muy bueno. A Violeta le han caído unas cuantas críticas por practicar deporte, e incluso le han llegado a preguntar si es que no le importa "el bienestar de su bebé", pero ella ha sido tajante: con control y ejercicios adaptados, casi todo se puede hacer. Te contamos cuales son los mejores y peores ejercicios para hacer embarazada.

