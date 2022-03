Violeta, además de su bebé, está a punto de "parir" por partida doble, y es que se está construyendo la casa de sus sueños en su Valencia natal: la joven y su novio, Fabio Colloricchio, están de lo más felices con todo lo que está por venir, pero no es lo único que nos han contado los famosos en sus redes sociales este jueves 10 de marzo: la que ha tenido que pasar por el hospital ha sido Marina García , que lleva un tiempo experimentando unos fuertes dolores en la tripa y no sabe por qué después de muchas pruebas; Alonso Caparrós ha decidido aportar su granito de arena para acoger refugiados ucranianos en su casa, mientras Anita Matamoros tiene mucho que celebrar: empezará un máster de nutrición aunque no tenga nada que ver con su formación en moda.

Violeta Mangriñán, preocupada por un dolor "raro" Violeta Mangriñán Instagram La influencer no gana para disgustos: estos días iba todo como la seda, pero en la pasada madrugada, Violeta empezaba a experimentar unos pinchazos "raros", como ella misma ha dicho, en el útero. "No sé si será normal por la falta de sueño", ha intentado quitarle hierro al asunto. Quizá no sea para preocuparse, pero lo cierto es que luego ha seguido su día como si nada, tal y como ha mostrado en su Instagram. ¡Esperamos que se recupere pronto y no sea nada!

Marina García, preocupada por su salud Marina García Instagram De los dolores de Violeta pasamos a los de Marina: la ex concursante de 'La isla de las tentaciones' lleva un tiempo sufriendo unos dolores bastante agudos en la zona de la tripa, y de momento no saben de dónde vienen o qué los provoca: se ha hecho varias pruebas y la siguiente es una ecografía, pero hasta entonces, toca aguantar estoicamente...

Alonso Caparrós, con Ucrania Alonso Caparrós Instagram El colaborador de televisión ha querido aportar su granito de arena a la barbarie que está siendo la guerra en Ucrania, y se ha decidido por abrir las puertas de su casa a quien lo necesite: ya se ha registrado, tal y como ha demostrado en Instagram, para formar parte de esa red de personas que quieren ayudar al país. ¡Olé por él y su familia!

Anita Matamoros estrena máster Anita Matamoros Instagram La hija de Kiko Matamoros y Makoke tiene un nuevo motivo para sonreír: va a seguir estudiando, y tras sacarse sus estudios en Moda en Milán, ahora le ha dado por la nutrición, que aunque no tiene nada que ver, también le apasiona. Casi 2000 euros le va a costar: "Soy muy joven para dejar de formarme. Quiero seguir estudiando muchísimos años. Yo quería hacer el máster relacionado con moda, pero se truncó un poco. Sigue en pie, sigo queriendo hacerlo, pero lo haré quizá el año que viene. Llevo desde que acabé la carrera sin estudiar, pero el tema de la nutrición me ha interesado desde hace años, vi la oportunidad y dije 'me lanzo'. Tengo muchas ganas de empezar", ha dicho.

Jorge Moreno dejó su trabajo anterior por sus compañeros Jorge Moreno Instagram El novio de Yoli Claramonte (más conocida como Loveyoli en las redes sociales) tampoco ha tenido una vida fácil, y menos desde que salió a la luz su relación con la influencer y ex gran hermana. De hecho, su relación le costó su felicidad y su trabajo: ha revelado que tuvo que dejar su anterior ocupación por las burlas de algunos de sus compañeros. ¡Qué fuerte!

Laura Escanes, la imagen de la desesperación Laura Escanes Instagram La influencer y esposa de Risto Mejide tuvo un pequeño ataque de ansiedad por la cosa más simple, aunque todo un mundo para algunas personas: aparcar. Así, llena de lágrimas en los ojos, se mostró en su Instagram porque no conseguía encajar su coche. ¿Lo mejor de todo? Que era en su propia plaza de garaje. Cuando la cosa se complica... ¡ya ni para adelante ni para atrás!

Pastora Soler echa de menos a su padre View this post on Instagram A post shared by Pastora Soler (@pastora_soler) La cantante está viviendo una celebración un tanto amarga: el cumpleaños de su padre. Tal día como hoy, el buen hombre habría hecho un año más, pero la tristeza le ha inundado los ojos a la cantante, ya que se acuerda de él cada día desde que falleciera en octubre de 2020. "Hoy lo celebramos mirando al cielo y sintiéndote", ha escrito. Fechas tan señaladas siempre se hacen más cuesta arriba en estos casos. ¡Ánimo, Pastora!

